Общество

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» с Александром Седуновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о том, как получить востребованную профессию в Пскове.

Почему в последние годы выпускники школ демонстрируют едва ли не поголовное желание получить диплом вуза, а работать по полученной специальности трудоустраиваются единицы? Почему престиж среднего профессионального образования и престиж рабочих профессий кажется сейчас невысоким? Как изменить отношение общества к рабочим профессиям? Как поступить в Псковский политехнический колледж? По каким специальностям он готовит специалистов?

Об этом и не только — в эфире.

«Люди труда» - цикл программ, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, представителей которых в настоящее время так не хватает по всей стране.