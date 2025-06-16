Общество

Переобучение новых сотрудников в процессе работы неизбежно — Александр Седунов

Невозможно обучить человека так, чтобы в процессе работы ему не пришлось осваивать новые навыки, заявил руководитель Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире программы «Люди труда» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что переобучение сотрудника в процессе работы будет происходить всегда. Даже я, выпускник исторического факультета, придя первый раз в школу не на практику, а именно на каждодневные уроки, учился, смотрел, каким образом процесс обучения детей происходит. У опытных коллег не стеснялся спрашивать какие-то вопросы. Опытные коллеги, естественно, посещая мои занятия, тоже давали мне соответствующие напутствия. Я думаю, что это было, есть и будет происходить дальше, потому что прийти и быть готовыми к сложному производству сразу бывает не всегда возможно», — сказал Александр Седунов.

Он отметил важность возвращения в компании системы стажировок.

«Сегодня очень важно, что стажировки возрождаются. Я уверен, что это правильный процесс», – добавил Александр Седунов.

«Люди труда» - цикл программ, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, представителей которых в настоящее время так не хватает по всей стране.