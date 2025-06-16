Общество

50 кубометров мусора вывезли с Талабских островов в Псковском районе

Региональный оператор «Экогрупп» вывез 50 кубических метров твердых коммунальных отходов и запланировал вывоз аналогичного количества мусора с Талабских островов в Псковском районе, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Несколько новостей с межселенной территории Талабских островов. Не так давно рассказывала вам о рабочей поездке специалистов администрации, в ходе которой проконтролировали ранее запланированные к решению вопросы и получили обратную связь от жителей, в частности, и по теме вывоза мусора. Региональный оператор по ТКО, компания "Экогрупп" перед выходными вывез 50 метров кубических ранее собранного мусора. Аналогичный объем регоператору предстоит вывезти в следующий раз», - сообщила Наталья Федорова.

Глава района отметила, что «Экогрупп» выполняет свои обязательства с начала навигационного периода.

Также специалисты муниципального отдела ГО и ЧС совместно с механиками провели техническое обслуживание пожарного автомобиля на острове имени Залита. Автомобиль находится в рабочем состоянии.

«Активисты районного Совета ветеранов и Союза пенсионеров на острове им. Залита провели акцию "Александровский сад в цветах". "Серебряные волонтеры" со своих подворий привезли и высадили композиции многолетних цветов. Благодарим наших активных и неравнодушных земляков за вклад в благоустройство острова!» - добавила глава района.

Наталья Федорова подчеркнула, что ТОС «Александровский посад» в этом году реализует два проекта на средства региональных грантов: «В памяти на века» и «Зеленый остров Залита».

«И еще один проект – "Энергосвет", - на средства гранта из районного бюджета в рамках муниципального конкурса проектов ТОС. Общая сумма привлеченных на территорию средств – чуть более 800 тысяч рублей. Желаем активистам успешной реализации!» - заключила Наталья Федорова.