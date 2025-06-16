Общество

Психолог Сергей Калинин: Почти каждый четвёртый испытывает панические атаки

Почти каждый четвёртый россиянин испытывает приступы панических атак. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал психолог Сергей Калинин.

«К сожалению, у меня нет федеральной статистики, но, как практикующий психолог, могу сказать, что, вероятно, каждый четвертый человек испытывает панические атаки и стремится избавиться от этого крайне неприятного состояния», — заявил Сергей Калинин.

Он также подчеркнул, что за годы своей практики наблюдает значительный рост таких случаев. «Раньше их было меньше, сейчас в разы больше. Это вызывает вопросы о причинах такого увеличения», — добавил он.

Гость студии объяснил, что панические атаки могут проявляться по-разному. «Существует два понятия: панические настроения, которые охватывают большие группы людей, и панические атаки — острые приступы внезапного страха, которые отключают сознание и логическое мышление. Человек может испытывать физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, потливость и ощущение нехватки воздуха», — рассказал он.

По словам психолога, причины панических атак могут быть нелогичными и индивидуальными для каждого человека. «Иногда это может быть вызвано совершенно ничтожной причиной, которая не всегда очевидна», — заключил психолог.