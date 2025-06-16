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Общество

В Пскове прошла акция «Каникулы с Общественным советом»

18.06.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошла акция «Каникулы с Общественным советом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России Псковской области, в ее рамках полицейские и общественники организовали для ребят из лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» экскурсию в необычный музей. 

Фотографии: УМВД России Псковской области

Юноши и девушки побывали в музее оккупации Псковской области. Он открыт в здании, где в годы Великой Отечественной войны располагалась «Эстонская полиция безопасности и СД». Здесь в подвале находились камеры следственной тюрьмы. В них содержались арестованные местные жители.

Эту экскурсию для старшеклассников из лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец», работающего на базе Вечерней школы №1, провел архивист первой категории Государственного архива Псковской области Константин Караичев.

Подросткам рассказали о фашистском оккупационном режиме, который действовал на территории Псковской области, о тяжелом положении населения. Псковичи подвергались разным наказаниям, штрафам, привлекались к принудительным работам. При малейшем подозрении в связях с подпольем их бросали в концлагеря, расстреливали.

В экспозиции представлены интересные архивные документы, объединенные единой темой «… И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем», подготовленные Государственным архивом Псковской области к 80-летию Великой Победы. Тут и фотографии, почтовые открытки, фронтовые письма, книги стихов военных лет. Среди них - подлинные письма Героев Советского Союза, командиров партизанских бригад Николая Васильева и Александра Германа, партизана, поэта и писателя Ивана Виноградова, партизанки Марии Григорьевой, пропавшей без вести в брянских лесах в 1943 году. 

 

Особое внимание в музее уделено истории сожженных деревень Псковщины, тем трагедиям, которые произошли в таких населенных пунктах как Андрюково, Ланева Гора, Красуха. Все эти свидетельства зверств нацистов не могли оставить равнодушными участников экскурсии, отметили в УМВД. 

«Знакомство с музеем истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов невольно заставляет каждого его посетителя, будь то представитель молодого поколения или пожилой человек, задуматься о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю наших соотечественников в тот период. А работа его сотрудников играет сегодня важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Свой вклад в эту ответственную деятельность вносят и полицейские УМВД России по городу Пскову, а также члены Общественного совета при УМВД», - заключили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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