Общество

«Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 июня.

Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На этот раз ведущий Максим Костиков обсудил с ним не событийную повестку, а темы, особо актуальные в 2025 году. Напомним, этот год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня было уделено особое внимание вопросам патриотического воспитания.