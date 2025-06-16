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«Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете. ВИДЕО

18.06.2025 17:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 июня.

Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На этот раз ведущий Максим Костиков обсудил с ним не событийную повестку, а темы, особо актуальные в 2025 году. Напомним, этот год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня было уделено особое внимание вопросам патриотического воспитания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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