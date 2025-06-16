Общество

У лебедей-шипунов и Лысух в Изборске появилось потомство

У лебедей-шипунов, обитающих на Городищенском озере, появилось на свет потомство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фотографии: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Пополнилась и популяция лысух – у пернатых тоже родились птенцы, которые активно познают мир.

«Молодые семьи уже активно подплывают к пирсу с подросшими птенцами. Приезжайте! Возможно, вам повезёт и вы сможете поближе познакомиться с новыми членами семей», - отметили в музее.

Ранее на ПЛН публиковали фотографии первых в этом году птенцов лебедя-шипуна в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».