Общество

Михаил Ведерников: Историческое наследие Псковской области надо развивать более системно и методично

Большой интерес к историческому наследию Псковской области мотивирует на более системную и методичную работу в этой сфере. Таким мнением поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Недавно в Москве мы представляли выставку, экспозицию о Псковской области, об истории, о количестве объектов культурного наследия, о событиях, о легендарных людях Псковской земли. Там был Сергей Евгеньевич Нарышкин (российский государственный, политический и военный деятель, руководитель Российского исторического общества - прим.ред.), были представители Центрального совета Российского исторического общества. Все с большим интересом отнеслись. Было очень много дополнительных вопросов. И это еще один аргумент в пользу того, что нам все-таки популяризацией нашего исторического и героического наследия в регионе нужно заниматься более активно, более системно и более методично», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что площадки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ являются возможностью для Псковской области привлечь дополнительное финансирование.

«Мы внимательно следим и по возможности участвуем и в работе Российского военно-исторического общества, и Российского исторического общества. Это очень хорошая площадка, которая периодически фигурирует в поручении и указах президента И на одной, на второй площадке ведется очень серьезная работа. Поэтому я считаю, что для нас это хорошая дополнительная возможность прямых контактов, популяризации наших проектов. Ну и, соответственно, где необходимо получение серьезной федеральной поддержки», - сообщил губернатор.

Напомним, Михаил Ведерников утвержден на пост председателя регионального Совета отделения Российского исторического общества (РИО). Решение принято на общем собрании российской научной общественной организации под руководством председателя Сергея Нарышкина. Мероприятие прошло во вторник, 10 июня, в Центре культур Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» в Москве.