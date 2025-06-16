Общество

Отдыхать без долгов призвали псковичей приставы

Информационную акцию «В отпуск - без долгов!» проводит управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«Лето - время путешествий и отдыха, но неожиданный долг может испортить все планы. ФССП России напоминает: перед поездкой за границу проверьте, нет ли у вас задолженностей по исполнительным производствам», - сообщили приставы.

При имеющихся неоплаченных долгах, могут не выпустить за пределы страны. Такое ограничение предусмотрено Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Проверить долги можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» и портал «Госуслуги».

Также, оперативно получить интересующую информацию в сфере принудительного исполнения помогут операторы Центра телефонного обслуживания ФССП России (ЦТО) по номеру 8 (800) 303 00 00.

«По вопросам, требующим оперативного реагирования, вы можете обратиться по телефонам, номера которых размещены на официальном сайте в разделе "Контакты". Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов рекомендует пользоваться современными электронными сервисами для проверки и оплаты своих долгов. Не рискуйте отпуском! Проверьте себя заранее и спокойно отправляйтесь в путешествие», - добавили в ведомстве.