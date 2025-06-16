Общество

Каждый второй пскович предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы» – опрос

Каждый второй работающий пскович предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы». К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова, имеющие руководителя.

Каждый второй работающий пскович (50%) предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»: 26% — по имени-отчеству, 24% — по имени. Для 37% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени.

Женщины чаще мужчин выбирают формальный стиль общения на «вы» и по имени-отчеству (31% против 21% соответственно) и полуформальный — на «вы», но по имени (29 и 20%). 41% мужчин и 33% женщин спокойно относятся к «ты» со стороны начальника.

Возраст также влияет на предпочтения: среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди псковичей до 35 лет таких только 16%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (44%).

Закономерно, что обращение на «вы» и по имени-отчеству более приемлемо при существенной разнице в возрасте, когда начальник моложе подчиненного более чем на 10 лет. Неформальное обращение на «ты» чаще допускается, когда руководитель примерно одного возраста с респондентом или старше.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем проще они относятся к обращению на «ты» со стороны руководства.