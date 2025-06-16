Общество

Начинается видеотрансляция «круглого стола» по вопросам поддержки участников СВО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников СВО, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Его участниками станут представители общественности, власти и бизнес-сообщества. Под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» формируется их комплексное взаимодействие, нацеленное на эффективную помощь бойцам СВО и их близким.

Почему региональное отделение организации «Деловая Россия» решило создать проект по мерам поддержки участников СВО? Какой спектр мер государственной поддержки на сегодняшний день доступен для данной категории? Какие варианты трудоустройства предлагаются ветеранам СВО?