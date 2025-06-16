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Общество

Начинается видеотрансляция «круглого стола» по вопросам поддержки участников СВО

19.06.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников СВО, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).    

Его участниками станут представители общественности, власти и бизнес-сообщества. Под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» формируется их комплексное взаимодействие, нацеленное на эффективную помощь бойцам СВО и их близким.  

Почему региональное отделение организации «Деловая Россия» решило создать проект по мерам поддержки участников СВО? Какой спектр мер государственной поддержки на сегодняшний день доступен для данной категории? Какие варианты трудоустройства предлагаются ветеранам СВО? 

  • Эти и многие другие вопросы в формате круглого стола обсудят: 
  • Юрий Вячеславович Бурлин - сопредседатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
  • Татьяна Владиславовна Николаева - заместитель председателя комитета по соцзащите Псковской области
  • Алексей Вячеславович Васильев - начальник отделения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по городу Пскову и Псковскому району.
  • Наталья Валерьевна Папишина, заместитель директора по специальным проектам центра «Мой бизнес». 
  • Андрей Владимирович Копосов - Региональный директор офиса «Псковский» ПСБ
  • Галия Закариевна Акчурина - исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Источник: Псковская Лента Новостей
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