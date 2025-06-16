Общество

«Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о депутатской деятельности и работе единороссов в областном Собрании. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 июня.

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Почему в публичном пространстве у депутатов нет вопросов к губернатору? Есть ли претензии к работе нового регоператора по ТКО? Как выстроена работа фракции единороссов с региональным правительством? Какие решения этого законодательного года Армен Мнацаканян считает самыми важными и каковы его планы на летний сезон по работе в округе? Ведущая - Любовь Кузнецова.