Общество

«Деловая Россия» в Псковской области сформирует перечень мер поддержки участников СВО

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» сформирует единый перечень мер поддержки участников СВО. Об этом исполнительный директор регионального отделения организации «Деловая Россия» Галия Акчурина заявила в объединенном пресс-центре ПЛН в рамках круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Мы встречаемся со всеми предприятиями, которые есть на территории Псковской области. И я напомню, что "Деловая Россия" – это организация, которая включает в себя руководителей ведущих предприятий региона. И в настоящее время нами сформирован фонд вакансий от наших предприятий», – сказала Галия Акчурина.

Она отметила, что база вакансий для участников СВО будет полностью открытой. Ее разместят на сайте организации «Деловая Россия».

«К нам обращаются предприниматели с запросом, что не хватает кадров. Руководители готовы трудоустроить участников СВО. У нас на следующей неделе запускается официальный сайт "Деловой России", где у нас создан специальный раздел. Именно там будут публиковаться все вакансии, которые есть у нас на предприятиях. Мы договорились, чтобы у нас с участниками СВО не было затяжных трудоустройств. Будут размещены номера отделов кадров, перечень обязанностей, которые нужно выполнять. Ребята могут позвонить нам, позвонить напрямую в отдел кадров, встретиться и буквально через несколько дней трудоустроиться», – добавила Галия Акчурина.

Гостья студии уточнила, что основной задачей «Деловой России» в рамках работы с участниками СВО было не только облегчение процесса их трудоустройства, но и формирование перечня актуальных мер поддержки в едином месте.

Отметим, круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, прошел 19 июня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».