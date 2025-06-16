Общество

Транспортная прокуратура обязала установить радиолокационный комплекс на аэродроме Пскова

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения в ходе проверки исполнения в Псковском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» требований использования воздушного пространства, организации воздушного движения и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в Псковском центре организации воздушного движения длительное время не выполняются обязательные требования воздушного законодательства, касающиеся оснащения аэродрома Псков радиолокационным комплексом, работающим в режиме «RBS», что не обеспечивает надлежащий уровень безопасности полетов при аэронавигационном обслуживании полетов и влечет угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» установить и ввести в эксплуатацию на аэродроме Псков радиолокационный комплекс в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.