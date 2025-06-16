Прокуратура Пустошкинского района добилась очищения линий электропередач от веток деревьев

Прокуратурой Пустошкинского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения требований законодательства об электроснабжении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.
Фото здесь и далее: прокуратуре Пустошкинского района
По результатам проверки в деятельности производственного отделения «ЮЭС» ПАО «Россети Северо-Запад» выявили нарушения электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, а также Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом от 04.10.2022 № 1070, при обслуживании электроустановок ПАО «Россети Северо-Запад», питающих деревню Долосцы Пустошкинского района Псковской области.
Так, расстояние от проводов до ветвей дерева в пролётах опор составляло менее допустимого, что влекло за собой перебои электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях в деревне Долосцы.
Фото до устранения нарушений
По представлению прокуратуры района ПАО «Россети Северо-Запад» устранило нависание веток на проводах, а виновное должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок) в виде предупреждения.