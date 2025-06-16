Общество

Прокуратура Пустошкинского района добилась очищения линий электропередач от веток деревьев

Прокуратурой Пустошкинского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения требований законодательства об электроснабжении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

Фото здесь и далее: прокуратуре Пустошкинского района

По результатам проверки в деятельности производственного отделения «ЮЭС» ПАО «Россети Северо-Запад» выявили нарушения электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, а также Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом от 04.10.2022 № 1070, при обслуживании электроустановок ПАО «Россети Северо-Запад», питающих деревню Долосцы Пустошкинского района Псковской области.

Так, расстояние от проводов до ветвей дерева в пролётах опор составляло менее допустимого, что влекло за собой перебои электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях в деревне Долосцы.

Фото до устранения нарушений

По представлению прокуратуры района ПАО «Россети Северо-Запад» устранило нависание веток на проводах, а виновное должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок) в виде предупреждения.