Общество

Сотрудникам Псковского филиала Университета ФСИН России напомнили о ПДД

Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН России напомнили о безопасности дорожного движения. Встречу провела старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН

Во время беседы с постоянным составом Псковского филиала университета Юлия Фёдорова уделила особое внимание вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, применения ремней безопасности, специальных удерживающих устройств для перевозки детей и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На встрече с представителем ГИБДД сотрудники образовательной организации узнали о правилах поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками дорожно-транспортных происшествий и необходимости мирного урегулирования возникших разногласий.