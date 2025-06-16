Общество

Мемориальную доску гвардии майору Николаю Васильеву открыли в Пскове

Открытие мемориальной доски Герою России гвардии майору Николаю Васильеву, погибшему в ходе специальной военной операции, состоялось в Пскове 20 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии приняли участие родственники военнослужащего, представители Псковской городской Думы, центра «Патриот», народной дружины, администрации города Пскова и духовенства.

Право открыть мемориальную доску предоставили супруге и дочери военнослужащего Эльвире и Марии Васильевым, в также временно исполняющему обязанности командира 76-й дивизии гвардии полковнику Александру Тувайкину.

Чин освящения мемориальной доски провел священнослужитель храма Александра Невского отец Роман.

Торжественную речь произнесла депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

«Дорогие друзья, сегодня мы открываем доску великому человеку - Герою России, отцу, россиянину, гражданину России. Это человек, который прославил нашу Родину. Улица Шестака превращается в улицу Героев России. От той войны до этой мы открываем уже третью доску. Здесь живут люди, которые защищают нашу страну и ее интересы. Здесь живут их семьи. Здесь будут расти дети разных поколений. И проходя мимо доски Герою России Николаю Михайловичу Васильеву, будут понимать, что они живут в стране, которую надо любить, ценить, защищать, как это делал Николай Михайлович. Дорогая Эльвира Алексеевна, Маша. Николаю Михайловичу надо бы стоять в нашей школе на последнем звонке и выпускном Миши (сына - ред.). На последнем звонке и выпускном Маши. На вручение ребятам золотых медалей. Он создал замечательную семью. Он вырастил настоящих людей, настоящих граждан, своих детей», - сказала Ольга Федорова.

Затем военный оркестр почтил память Героя гимном Российской Федерации. После него все желающие смогли возложить цветы. Особый символизм мероприятию придает факт открытия мемориальной доски в день рождения погибшего военнослужащего.

Николай Васильев 1 августа 1995 года призван в ряды Вооруженных сил РФ. В 2000 году окончил обучение в Рязанском институте Воздушно-десантных войск и был направлен в войсковую часть 74268 города Пскова на должность командира парашютно-десантного взвода, где проходил службу по октябрь 2008 года. В части 74268 дошел с должности командира взвода до заместителя командира десантно-штурмового батальона.

С апреля 2001 года по май 2001 года и в период с февраля 2004 года по декабрь 2004 года принимал участие в вооруженном конфликте в Северо-Кавказском регионе. Указом президента РФ от 29.07.2002 года награжден медалью Суворова.

В октябре 2008 года его перевели в войсковую часть 07264 на должность старшего помощника начальника отделения боевой подготовки, где проходил службу по май 2014 года. В мае 2014 года был досрочно уволен из рядов Вооруженных сил РФ в связи с организационно-штатными мероприятиями.

В сентябре 2014 года был повторно призван в ряды ВС РФ и проходил службу в должности начальника боевой подготовки отдельной мотострелковой бригады Общевойсковой армии по сентябрь 2019 года. В период с апреля по июнь 2016 года выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

В сентябре 2022 года был призван по мобилизации военным комиссариатом города Пскова в войсковую часть 74268 на должность заместителя командира парашютно-десантного батальона. В ноябре 2022 года в составе подразделения был отправлен в зону проведения специальной военной операции. 11 января 2023 года погиб при исполнении воинского долга.