Общество

Александр Козловский призвал псковичей обращаться в компетентные органы при нарушении их прав

Обращения граждан в компетентные органы при нарушении из прав помогают правительству увидеть проблему. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, невыполнение законов, их нарушение со стороны недобропорядочных организаций может иметь место. Но здесь мы должны сами, осознанно, как покупатели, тоже быть активными. Если мы видим, что нас обманывают, не надо это замалчивать, надо обращаться. Есть компетентные органы: Роспотребнадзор. Если мы говорим про финансы, это Банк России, антимонопольная служба. Они сейчас быстро реагируют», — сказал Александр Козловский.

От отметил, что активные обращения со стороны граждан влияют на видимость ситуации для государства и контрольно-надзорных органов.

«Так можно увидеть, что участились случаи нарушений, возникают новые инициативы по регулированию. Что касается, например, штрафов, их размер увеличивается, и это заставляет задуматься. Цель - не заработать на продавцах, их поголовно всех штрафовать, а остановить вакханалию с дополнительными услугами, которая сейчас, к сожалению, уже становится таким каким-то принципом торговли. Надо разъяснять продавцам, что так не стоит поступать», — добавил Александр Козловский.