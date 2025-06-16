Общество

Ужесточение ответственности за навязывание потребителям товаров и услуг обсудят в Собрании

Федеральную законодательную инициативу об увеличении максимального размера штрафа до одного миллиона рублей за навязывание потребителям товаров и услуг рассмотрят на ближайшей сессии депутаты Псковского областного Собрания. Проект соответствующего постановления уже направил коллегам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотография: Псковской областное Собрание депутатов

Законопроект предлагает установить в Кодексе РФ об административных правонарушениях соразмерную ответственность за навязывание потребителю до заключения договора дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Документ внесла в российский парламент многочисленная группа депутатов Госдумы, в числе которых представитель Псковской области Александр Козловский.

Предлагается повысить штрафы для должностных лиц с нынешних 2-4 тысяч рублей до 100-300 тысяч рублей; для юридических лиц с 20-40 тысяч рублей до 250 тысяч - 1 миллион рублей.

Комментируя актуальность предлагаемых мер, Алексей Севастьянов отметил рост выявляемых нарушений прав потребителей, связанных с навязыванием дополнительных товаров и услуг.

«Зачастую граждане становятся заложниками недобросовестных действий продавцов, когда при покупке одного товара им навязывается внушительный пакет чего-то ненужного. Например, приходится платить за дополнительные необязательные страховки при покупке автомобиля или в квартплату автоматически включаются услуги консьержа», - привёл примеры депутат и добавил, что подобная практика существует во многих сферах, и иногда сумма навязанных товаров составляет больше половины стоимости основной покупки.

Алексей Севастьянов уточнил, что законопроект был разработан в увязке с уже принятым федеральным законом. С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», которыми устанавливается прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Решение о сроках рассмотрения вопроса на сессии примет Совет Собрания.