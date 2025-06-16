Общество

В Стругокрасненском округе перезахоронили останки семнадцати советских солдат

В деревне Щир Стругокрасненского округа состоялось перезахоронение останков семнадцати советских солдат. В годы войны на территории района проходили ожесточенные бои, и поисковики продолжают находить останки погибших воинов. Об этом написал глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

Фотографии: Александр Волков / Telegram-канал

По словам Александра Волкова, поисковый отряд «Поиск» выполнил огромную работу по поднятию праха семнадцати солдат, что требует значительных усилий и самоотверженности, ведь каждая найденная могила – это спасенная история, которая помогает восстановить картину прошлого.

«Сегодня, в канун начала Великой Отечественной войны, мы провели в последний путь наших воинов, склоняя головы перед ними. Эти молодые люди с оружием в руках отдали свои жизни ради нашего светлого будущего, и именно поэтому мы обязаны помнить их подвиги. Пусть светлая память о павших живет в наших сердцах, а их героизм вдохновляет нас сегодня и завтра. Мы должны передать эту память следующим поколениям, чтобы они также знали о мужестве и самоотверженности своих предков», - пишет Александр Волков.