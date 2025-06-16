Архив сертификатов товаров на базе Росаккредитации начнет работу в следующем году. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что архив будет работать с 1 сентября 2026 года. Это коснется всей продукции, которая подлежит обязательной сертификации.
«Эти изменения облегчат и покупку. Случаев по продаже контрафакта будет все меньше и меньше. Сейчас единой системы размещения таких документов нет», — заключил парламентарий.