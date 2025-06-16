Общество

Архив сертификатов товаров на базе Росаккредитации начнет работу в следующем году

Архив сертификатов товаров на базе Росаккредитации начнет работу в следующем году. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас создается архив на базе Росаккредитации. Можно одним кликом можно будет перейти в архив для того, чтобы познакомиться с необходимыми документами: декларацией или сертификатом соответствия товара. Поиск документов будет облегчен. Эти права у потребителя есть и сейчас. Другое дело, что физически мы зачастую даже не хотим тратить время на поиск этого сертификата», — сказал Александр Козловский.

Он отметил, что архив будет работать с 1 сентября 2026 года. Это коснется всей продукции, которая подлежит обязательной сертификации.

«Эти изменения облегчат и покупку. Случаев по продаже контрафакта будет все меньше и меньше. Сейчас единой системы размещения таких документов нет», — заключил парламентарий.