Общество

Антинаркотическая акция «Чистый город» МВД России прошла в Великих Луках

20 июня в рамках этой акции в городе на Ловати проведен рейд, организованный с целью удаления незаконных граффити, содержащих информацию о распространении наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки

В мероприятии приняли участие старший оперуполномоченный ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки лейтенант полиции Вадим Подгорный, а также активные волонтеры — студенты инженерного факультета Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и члены движения «Молодая гвардия Единой России».

В рамках акции участники, вооружившись кистями и красками, закрасили на стенах зданий в одном из районов города целый ряд подобных граффити, пропагандирующих наркотические средства. Тем самым, они очистили городской ландшафт от запрещенной и опасной информации. Такой подход не только помогает улучшить визуальное восприятие городской среды, но и защищает молодежь от негативного влияния наркодельцов.

Все выявленные адреса и ссылки на Telegram-каналы, способствующие распространению наркотиков, сотрудники полиции направят в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. Подобные акции по устранению незаконных граффити проводятся на постоянной основе. Однако, без широкой поддержки общественности их эффективность значительно снижается.

В этой связи полиция призывает жителей Великих Луках активнее участвовать в решении данной проблемы — каждый может внести свой вклад в дело борьбы с наркобизнесом, сообщая о незаконной рекламе наркотиков через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».