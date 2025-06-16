Общество

Памятные и патриотические мероприятия пройдут в Псковской области по случаю Дня памяти и скорби

В 84-ю годовщину в муниципалитетах региона пройдет множество культурных, патриотических и просветительских мероприятий, приуроченных к этой значимой дате. Состоятся и торжественные церемонии в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Для юных жителей региона в библиотеках и культурных учреждениях подготовлены часы и уроки памяти, лекции, фотовыставки, экскурсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотография: правительство Псковской области

В память о героях добровольцы, общественники и неравнодушные жители Пскова зажгут свечи и создадут огненные картины на тему «Трагедии и Победы России в годы войны». Мероприятие состоится у Троицкого моста в Пскове 21 июня в 21:30. Символы Великой Победы из свечек сформируют и в Великих Луках у Братского кладбища в этот же день в 21:00.

С 20 по 22 июня Региональный центр по сохранению исторической памяти Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова приглашает присоединиться к Всероссийской акции «Абонент недоступен» и познакомиться с серией подкастов о Великой Отечественной войне. Также 21 июня в стенах учреждения покажут документальную киноэпопею «Великая Отечественная», рассказывающую о героическом прошлом страны и о судьбах тех, кто боролся за свободу и мир. Будет работать и выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов», на которой представлены уникальные материалы, посвященные Великой Отечественной войне.

Также жители Псковской области могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». На сайте до 22 июня каждый сможет зажечь виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

22 июня в 12:15 по московскому времени по всей России, в том числе и в Псковской области, будет объявлена минута молчания — минута скорби. На одну минуту жизнь в стране замрет: люди склонят головы и почтят память о своих близких, земляках, соотечественниках, погибших при исполнении воинского долга.

В этот день в Псковском музее-заповеднике проведут день открытых дверей экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Также с 11:00 до 18:00 в пространстве экспозиции состоятся кинопоказы советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Вход свободный.

Отметим, в Псковской области продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти, в том числе о событиях Великой Отечественной войны. В регионе приводят в порядок и ремонтируют воинские мемориалы и братские захоронения.