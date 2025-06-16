Общество

Многонациональный праздник «Абрикос» проходит в Пскове

Многонациональный праздник «Абрикос» проходит в парке Строителей в Пскове сегодня, 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Козырева / ПЛН

Праздник организует Псковская региональная общественная правозащитная организация «Армянская община "Урарту"». Гости слушают игру традиционного армянского инструмента дудук в исполнении музыканта Вардана Арутюняна. Ведущие мероприятия отметили, что армяне называют дудук душой народа.

«Древесина абрикоса обладает особой плотностью и текстурой, что позволяет создать инструменты с идеально настроенным звучанием, каким является дудук», - рассказали ведущие праздника.

Для гостей выступает и ансамбль армянских танцев «Зангезур», звучат и армянские народные песни в живом исполнении. Каждый гость получил в подарок пакетик с абрикосами — символами праздника.

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Этнокультурное наследие Армении 2024».