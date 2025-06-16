«Огненные картины войны» зажгли в Пскове. ФОТО

«Огненные картины войны» зажгли в Пскове в День памяти и скорби, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
В Пскове мероприятие состоялось в Финском парке у Троицкого моста в 21:30.
В Великих Луках - в аллее Героев Великой Отечественной войны у Вечного огня в 21:00.
Подробнее об акции можно узнать на сайте волонтёрыпобеды.рф.
День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине и Белоруссии в годовщину начала Великой Отечественной войны.