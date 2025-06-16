Общество

Сотрудники МЧС Псковской области рассказали детям о четвероногих героях ВОВ

Сотрудники МЧС России по Псковской области рассказали школьникам о собаках, которые в годы Великой Отечественной войны стали бойцами фронта: искали мины, вытаскивали раненых и взрывали танки, погибая вместе с ними. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области/ Telegram-канал

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы, сотрудники главного управления посетили Опочецкую коррекционную школу-интернат, где Кристина Лагерева, старший инженер отдела координации пожарной охраны, представила свою верную немецкую овчарку по кличке Айран. Собака продемонстрировала удивительные навыки послушания и мастерства.

Также для ребят пожарные устроили боевое развертывание и, конечно, вместе с детьми ликвидировали условный пожар. Учащиеся смогли посидеть в пожарном автомобиле и поближе познакомиться со спасательным оборудованием.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.