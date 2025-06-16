Общество

Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет список составлен... будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ», – рассказал Музаев.

По его словам, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включаются задания, которые не изучаются в школе. Данная инициатива облегчит ученикам подготовку к экзамену, а также докажет факт синхронизации тестирования со школьной программой, пишет РИА Новости.