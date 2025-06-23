Как уберечь здоровье от влияния токсинов, рассказала эксперт

Токсины присутствуют в воздухе, косметике, продуктах и строительных материалах. Как защитить себя, понимать их происхождение и минимизировать влияние на здоровье, рассказала эксперт по здоровью Мария Молоствова.
Где можно встретить токсины:
Воздух. Смог, выхлопные газы, промышленные выбросы – всё это влияет на качество воздуха.
Косметика и парфюмерия. Многие продукты для ухода за кожей и парфюмерные средства содержат синтетические вещества и ароматизаторы, которые могут оказаться аллергенами и вызывать воспалительные реакции.
Продукты питания. Пестициды, гербициды и красители – всё это сопровождает современное сельское хозяйство. Эксперт настоятельно рекомендует выбирать органические продукты, где это возможно.
Средства для уборки. Бытовая химия может содержать хлор, аммиак и другие токсичные компоненты, которые оказывают негативное влияние на здоровье, пишет RuNews24.ru.
Строительные материалы. Смолы, краски и обои, содержащие летучие органические соединения (ЛОС), могут выделять токсичные пары, которые долго остаются в помещениях.
Полностью избежать воздействия токсинов крайне сложно, но можно значительно сократить их количество в жизни:
Проверять состав
Необходимо изучать этикетки косметических и бытовых средств. Выбирать продукты с минимальным количеством синтетических компонентов.
Выбирать органику
«Старайтесь приобретать органические продукты питания, чтобы избежать влияния пестицидов и добавок», - рекомендует Мария Молоствова.
Проветривать помещения
Регулярное проветривание помогает снизить концентрацию вредных веществ в воздухе дома.
Использовать экологически чистые средства
Лучше обратить внимание на альтернативные народные методы для уборки, такие как уксус, сода и лимон.
Следить за здоровьем
Регулярные медицинские обследования помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях, а осознанный подход к своему стилю жизни поможет укрепить иммунитет.
Мария Молоствова подчеркивает, что даже небольшое количество искусственных токсинов может стать серьезным раздражителем для организма. «Мы должны стремиться к осознанной жизни, минимизируя воздействие вредных веществ и выбирая более безопасные альтернативы в повседневной жизни. Наше здоровье – в наших руках, и каждый шаг в сторону экологического сознания имеет значение», - заключила эксперт.