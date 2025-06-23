Общество

Как уберечь здоровье от влияния токсинов, рассказала эксперт

Токсины присутствуют в воздухе, косметике, продуктах и строительных материалах. Как защитить себя, понимать их происхождение и минимизировать влияние на здоровье, рассказала эксперт по здоровью Мария Молоствова.

Где можно встретить токсины:

Воздух. Смог, выхлопные газы, промышленные выбросы – всё это влияет на качество воздуха.

Косметика и парфюмерия. Многие продукты для ухода за кожей и парфюмерные средства содержат синтетические вещества и ароматизаторы, которые могут оказаться аллергенами и вызывать воспалительные реакции.

Продукты питания. Пестициды, гербициды и красители – всё это сопровождает современное сельское хозяйство. Эксперт настоятельно рекомендует выбирать органические продукты, где это возможно.

Средства для уборки. Бытовая химия может содержать хлор, аммиак и другие токсичные компоненты, которые оказывают негативное влияние на здоровье, пишет RuNews24.ru.

Строительные материалы. Смолы, краски и обои, содержащие летучие органические соединения (ЛОС), могут выделять токсичные пары, которые долго остаются в помещениях.

Полностью избежать воздействия токсинов крайне сложно, но можно значительно сократить их количество в жизни:

Проверять состав

Необходимо изучать этикетки косметических и бытовых средств. Выбирать продукты с минимальным количеством синтетических компонентов.

Выбирать органику

«Старайтесь приобретать органические продукты питания, чтобы избежать влияния пестицидов и добавок», - рекомендует Мария Молоствова.

Проветривать помещения

Регулярное проветривание помогает снизить концентрацию вредных веществ в воздухе дома.

Использовать экологически чистые средства

Лучше обратить внимание на альтернативные народные методы для уборки, такие как уксус, сода и лимон.

Следить за здоровьем

Регулярные медицинские обследования помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях, а осознанный подход к своему стилю жизни поможет укрепить иммунитет.

Мария Молоствова подчеркивает, что даже небольшое количество искусственных токсинов может стать серьезным раздражителем для организма. «Мы должны стремиться к осознанной жизни, минимизируя воздействие вредных веществ и выбирая более безопасные альтернативы в повседневной жизни. Наше здоровье – в наших руках, и каждый шаг в сторону экологического сознания имеет значение», - заключила эксперт.