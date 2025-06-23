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Общество

Итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0» подвели в Великих Луках

23.06.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

 Псковской области завершился окружной этап Северо-Западного федерального округа и сборы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба регионального отделения Движения Первых

Торжественное закрытие окружного этапа прошло в Великих Луках на территории Петровского парка, собрав более 330 участников из 11 регионов СЗФО, наставников, партнеров и организаторов. 

«В Год защитника Отечества, в год 80-летия Победы, для нас большая честь принимать окружной этап на территории Псковской области. Сегодня перед нами не просто молодое поколение - это будущее нашей страны. То, с каким достоинством вы прошли испытания, говорит о том, что вы по праву достойны называться наследниками победителей, и называться Первыми. Юноши и девушки получили уникальный опыт, преодолели себя и продолжают каждый день двигаться вперед», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Псковской области Мария Тучак.

Псковскую область на окружном этапе представляли три отряда, два из которых заняли призовые места. Отряд «Спасатель-Псков» стал абсолютным победителем среди средней возрастной категории. Отряд «Заслоновцы» — на втором месте из рейтинга команд, принимавших участие в отрядных сборах старшей возрастной категории. Победители средней и все команды окружного этапа старшей возрастной категории отправятся на финал игры, который пройдет в Волгограде в сентябре.

За шесть дней участники игры показали не только высокий уровень подготовки, но и качественные улучшения, новые достижения и результаты. К отрядным испытаниям относят следующие состязания: тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая подготовка и тактическая игра на местности.

Особым мероприятием в рамках отрядных сборов для старшей возрастной категории стал полевой выход. Участники распределились на четыре взвода для прохождения условно-военных состязаний. Ребятам предстояло преодолеть болотистую местность, засады и столкновения, принимать важные тактические решения в короткие сроки, а также находиться в пути более 10 часов.

Организаторами игры выступили Движение Первых совместно с Движением «Юнармия» и Центром «Воин». Партнерами окружного этапа Северо-Западного федерального округа являются правительство Псковской области, региональный комитет по молодежной политике, комитет по культуре Псковской области, региональный филиал фонда «Защитники Отечества», администрация города Великие Луки, управление Росгвардии по Псковской области, управление МЧС по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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