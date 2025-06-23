Общество

Курсант из Пскова побывала на торжественном приеме в Кремле

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся торжественный прием в честь выпускников высших образовательных учреждений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН России, в котором приняла участие выпускница Псковского филиала университета ФСИН России Полина Яковлева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

В состав приглашенной на президентский прием делегации, которую возглавил директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев, вошли 20 выпускников из Академии ФСИН России, Владимирского и Самарского юридических институтов, Вологодского института права и экономики, Воронежского, Кузбасского, Пермского институтов и Псковского филиала Университета ФСИН России.

В числе приглашенных в Кремль лучших молодых офицеров силовых ведомств, окончивших образовательные организации с отличием, – выпускница Псковского филиала Университета ФСИН России Полина Яковлева.

Президент России Владимир Путин, поздравляя выпускников с окончанием обучения, выразил уверенность, что каждый из них на своем участке будет успешно решать поставленные задачи и всегда достойно нести звание российского офицера.

В Кремле ежегодно чествуют отличников военных образовательных организаций высшего образования, достигших наиболее высоких показателей не только в обучении, но и служебной деятельности; готовых на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению правопорядка, защищать жизнь и законные интересы граждан от преступных посягательств.

Как отметили в университете, отличница Полина Яковлева, обучаясь в Псковском филиале Университета ФСИН России, показывала отличные знания и была активна в научно-исследовательской, творческой и волонтерской деятельности, за что была удостоена премии и диплома заместителя министра внутренних дел Российской Федерации председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы генерал-лейтенанта внутренней службы Петра Мищенкова, а также именной стипендии ФСИН России.