Общество

Делегация из Псковской области отправилась на Евразийский молодежный форум «Евразия Global»

Делегация из Псковской области отправилась на Евразийский молодежный форум «Евразия Global». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, два представителя нашего региона представят Псковскую область на Международном молодежном форуме «Евразия Global», который пройдёт в Оренбурге: Мария Яковлева, руководитель Международного клуба дружбы региона, и Анастасия Литвинова, активист клуба.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив

Форум ежегодно собирает молодёжь со всего мира для обсуждения важнейших вопросов международного сотрудничества и культурной дипломатии.

В этом году форум посвящён разработке проектов в рамках Международных клубов дружбы. В мероприятии примут участие более 120 иностранных делегатов из 53 государств и 180 россиян из 82 регионов. Организаторы подготовили насыщенную деловую и культурную программу, интересные встречи и дискуссии.

Евразийский молодежный форум «Евразия Global» создаёт платформу для обмена опытом, формирования партнёрских отношений и реализации перспективных инициатив.