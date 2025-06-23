Общество

Молодые специалисты из Великих Лук представили регион на форуме «Инженеры будущего»

Псковскую область на молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», организованного Союзом машиностроителей России, представляют молодые специалисты из Великих Лук — сотрудники завода ЗЭТО, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: er.ru

Александр Козловский отметил, что в ходе открытия форума председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов обратил внимание на то, что мероприятие ежегодно становится точкой притяжения для талантливой молодежи, интересующейся инженерными и технологическими направлениями.

«Все больше школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильные предметы — физику, математику, информатику, — стремятся поступить в технические вузы и планируют строить карьеру в высокотехнологичных отраслях. Внимание к инженерным профессиям растет, они становятся символом прогресса и востребованности в современной России», - процитировал его слова Александр Козловский.

В свою очередь секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул значимость подобных инициатив для стратегического развития страны.

«Форум "Инженеры будущего" способствует реализации приоритетных национальных задач, в том числе достижению технологического суверенитета и укреплению лидерских позиций России в сфере промышленности», - отметил секретарь Генсовета.

В этом году конкурсный отбор на участие в форуме был особенно жестким: из более чем 555 тысяч претендентов отобраны всего около тысячи лучших молодых специалистов, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев. Он также отметил, что форум — это не только образовательная и профессиональная площадка, но и возможность для молодежи напрямую участвовать в формировании промышленной политики страны, включая экспертную работу над законопроектами.