Молодые специалисты из Великих Лук представили регион на форуме «Инженеры будущего»

Псковскую область на молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», организованного Союзом машиностроителей России, представляют молодые специалисты из Великих Лук — сотрудники завода ЗЭТО, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем Telegram-канале.
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Александр Козловский отметил, что в ходе открытия форума председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов обратил внимание на то, что мероприятие ежегодно становится точкой притяжения для талантливой молодежи, интересующейся инженерными и технологическими направлениями.
В свою очередь секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул значимость подобных инициатив для стратегического развития страны.
В этом году конкурсный отбор на участие в форуме был особенно жестким: из более чем 555 тысяч претендентов отобраны всего около тысячи лучших молодых специалистов, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев. Он также отметил, что форум — это не только образовательная и профессиональная площадка, но и возможность для молодежи напрямую участвовать в формировании промышленной политики страны, включая экспертную работу над законопроектами.