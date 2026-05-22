ТРК «Акваполис» приглашает псковичей на концерт 23 мая

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает жителей и гостей Пскова на яркий концерт, который пройдёт в субботу, 23 мая. На большой сцене центрального атриума комплекса выступят очаровательная певица Мария Микелис и королевский шоу‑балет «Баккара», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации комплекса.

Мероприятие пройдет в центральном атриуме, на большой сцене.

Концерт начнётся в 15:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что певица Мария Микелис в 2024 году участвовала в программе Андрея Малахова «Песни от всей души».