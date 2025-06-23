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Общество

Рухнувший световой потолок на улице Пушкина в Пскове восстановят 26 июня

25.06.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Рухнувший световой потолок на улице Пушкина в Пскове восстановят 26 июня, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Вчера на улице Пушкина неожиданно рухнуло живое дерево. Спустя полтора часа силами сотрудников "Службы благоустройства города" оно было оперативно удалено», - рассказал Борис Елкин.

 

К  сожалению, при падении пострадало «звёздное небо», отметил градоначальник. Заявка на восстановление уже направлена в «Россети», завтра всё будет восстановлено. 

Напомним, потолок натянули на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленина, финансирование выделили в рамках реализации проекта «Сердце Пскова». Потолок зажгли в декабре 2023 года. Декорацию не убирают на летний период.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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