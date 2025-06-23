Общество

Рухнувший световой потолок на улице Пушкина в Пскове восстановят 26 июня

Рухнувший световой потолок на улице Пушкина в Пскове восстановят 26 июня, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Вчера на улице Пушкина неожиданно рухнуло живое дерево. Спустя полтора часа силами сотрудников "Службы благоустройства города" оно было оперативно удалено», - рассказал Борис Елкин.

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К сожалению, при падении пострадало «звёздное небо», отметил градоначальник. Заявка на восстановление уже направлена в «Россети», завтра всё будет восстановлено.

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Напомним, потолок натянули на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленина, финансирование выделили в рамках реализации проекта «Сердце Пскова». Потолок зажгли в декабре 2023 года. Декорацию не убирают на летний период.