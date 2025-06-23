Общество

Фотофакт: От смертного греха предостерегают псковичей в Корытово

Псковичи решили отредактировать Библию, существенно расширив понятие смертного греха. Предупреждающая надпись замечена в пригородном микрорайоне Корытово в черте города Пскова.

«В Корытово на окраине Пскова широко трактуют наши традиционные ценности, а также смертные грехи и библейские заповеди», - прокомментировал читатель ПЛН, приславший фото.

Напомним, семь смертных грехов — группа и классификация пороков в христианских учениях. Святой Феофан Затворник пишет об отличии смертного греха от менее тяжкого: «Смертный грех есть тот, который отнимает у человека нравственно-христианскую жизнь его.