Общество

Завершилась первая смена православного лагеря «Радость» при Свято-Троицком соборе

23 июня завершилась первая фольклорная смена православного лагеря «Радость» при Свято-Троицком кафедральном соборе, которая была организована в рамках проекта «Без корней и трава не растёт», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Воспитанники приняли участие в Божественной Литургии, где шаг за шагом они учились понимать через пояснения и собственный молитвенный опыт смысл священных слов и действий богослужения. Главный праздник Собора - День Святой Троицы порадовал детей нарядным убранством, и освятил их души соборной молитвой и причащением Святых Христовых Таин.

Путешествие в древний город Полоцк с посещением Елисаветинской обители, а также выступление детского фольклорного коллектива «Звонница» на Международном Минском фестивале «Радость», что стало для детей настоящим путешествием в мир веры, старины и добрых обычаев - от благоговейной тишины монастырских стен до раздольного веселья народного праздника.

На мастер-классах по русской пляске и игре на традиционных инструментах ребята под руководством учителей пробовали свои силы в игре на гуслях, балалайке и гармошке, а также разучивали народные песни и танцы.

Юные художники творческой группы на пленэрах запечатлели храмы святителя Василия Великого (на Горке) и великомученика Георгия Победоносца (со Взвоза), а еще день провели в Снетогорском монастыре, где познакомились с уникальными фресками старинного собора Рождества Богородицы, который также запечатлели на своих рисунках. В завершение смены от каждого участника были отобраны рисунки для будущей выставки.