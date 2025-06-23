Общество

Две партии говядины без документов не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Две партии говядины без документов и с нарушением ветеринарно-санитарных требований при транспортировке через Псковскую область возвращены в Республику Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За минувшую неделю на российско-белорусской границе в Псковской области приостановлено перемещение около 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости, которая перевозилась в машинах без холодильного оборудования. Мясная продукция направлялась на территорию страны из Республики Беларусь в неизвестном направлении.

В ходе проведения ветеринарного контроля должностным лицом ведомства установлено отсутствие маркировки (клейм) на товаре и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Перемещение двух партий говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Республику Беларусь.