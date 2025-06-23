Псковичи попали в топ МТС Линк по онлайн-обучению этой весной

Цифровая экосистема МТС совместно с платформой для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк оценила деловую активность псковичей с марта по май этого года. Псковщина вошла в топ-10 регионов, жители которых наиболее активно осваивали онлайн-обучение с помощью конструктора курсов на платформе.
По итогам весенних месяцев 2025 года пользователи в Псковской области прибегали к использованию образовательных возможностей платформы МТС Линк Курсы в среднем в несколько раз чаще. Также возросла популярность и у ИИ-функций сервиса ― ими псковичи пользовались практически в два раза больше.
«Этой весной мы перевели внутренние коммуникации производителя газированных напитков и снеков “Черноголовка” на нашу платформу. Теперь как топ-менеджмент группы компаний, так и линейный персонал смогут с помощью МТС Линк созваниваться, обмениваться записями, брейнштормить и, в том числе, обучаться в нашем конструкторе курсов. Однако по итогам весеннего сезона мы видим, что наша платформа становится неотъемлемой частью образовательного процесса также и среди других групп населения в регионе. Уверена, что эта тенденция будет активно развиваться, ведь доступное обучение открывает новые возможности в развитии и повышении своей конкурентоспособности на рынке труда», ― отмечает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.