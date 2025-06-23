Общество

Псковичи попали в топ МТС Линк по онлайн-обучению этой весной

Цифровая экосистема МТС совместно с платформой для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк оценила деловую активность псковичей с марта по май этого года. Псковщина вошла в топ-10 регионов, жители которых наиболее активно осваивали онлайн-обучение с помощью конструктора курсов на платформе.

По итогам весенних месяцев 2025 года пользователи в Псковской области прибегали к использованию образовательных возможностей платформы МТС Линк Курсы в среднем в несколько раз чаще. Также возросла популярность и у ИИ-функций сервиса ― ими псковичи пользовались практически в два раза больше.