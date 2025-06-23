Общество

Программы общественного здоровья внедрят на предприятиях Псковской области

Состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Оно прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

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Участники заседания рассмотрели итоги проведённых и планируемых мероприятий по реорганизации медицинских учреждений в Псковской области, а также подвели промежуточные итоги прохождения работающим населением профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию, в 2025 году.

«Важно, чтобы качество и доступность медицинской помощи в результате реорганизации медучреждений не ухудшалось. На примере видим, что работа сторон социального партнёрства по диспансеризации дала необходимый результат, показатели к прошлому году на порядок лучше», — прокомментировал итоги председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Еще одним пунктом встречи стало обсуждение вариантов модельных корпоративных программ общественного здоровья и их внедрения на предприятиях региона. Принято решение о проведении областного конкурса на самую эффективную корпоративную программу здоровья, с тем чтобы впоследствии максимально масштабировать позитивный опыт на предприятия и организации Псковской области.

Комитет по труду правительства Псковской области довёл информацию о проведении федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Профсоюзная сторона представила мониторинг исполнения федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве в части оплаты труда работников предприятий данной сферы.

«Главы муниципальных округов как учредители муниципальных предприятий проведут работу совместно с руководителями предприятий отрасли жизнеобеспечения по исполнению Федерального отраслевого соглашения в части установления ставок первого разряда работы на уровне МРОТ», — сообщил Игорь Иванов.