Общество

Техническое состояние детских площадок оценят в Псковском районе

На совещании с главами сельских поселений и специалистами администрации в Псковском районе обсудили ряд актуальных вопросов. Как рассказала глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», среди наиболее актуальных вопросов благоустройства на сегодняшний день – содержание детских площадок.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Необходимо регулярно проводить осмотры технического состояния детских площадок, при необходимости проводить ремонт, демонтировать элементы, находящиеся в аварийном состоянии. Сейчас активный сезон детского отдыха, и вопросы безопасности стоят на первом месте», - подчеркнула Наталья Федорова.

По теме выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости наблюдается снижение темпов работ, продолжила глава района. Наталья Федорова дала поручения усилить информационную работу: адресную рассылку уведомлений, проработку вопроса на сходах граждан в волостях.

Еще один важный вопрос в сельской местности – прочистка водопропускных труб под дорогами и мелиоративных канав.

«В условиях сильных ливней есть обращения граждан по локальным подтоплениям территорий. Администрациям сельских поселений необходимо еще раз промониторить ситуацию с водоотведением, своевременно реагировать на засорение канав, провести работ у с гражданами, чтобы не было нарушения системы водоотведения с их стороны: перекапывания канав, их захламления», - заметила глава муниципалитета.

Также речь шла о борьбе с борщевиком, которая осложняется постоянными дождями.

«По направлению борьбы с Борщевиком Сосновского есть трудности в связи с погодными условиями: подрядчикам необходимо применять комбинированный способ уничтожения растения - химический и механический. Кроме того, необходимо усилить работу с собственниками земель – ответственность за борьбу с борщевиком несут все правообладатели», - добавила Наталья Федорова.

Кроме того, обсудили ряд вопросов, касающихся перехода на одноуровневую систему управления в районе.