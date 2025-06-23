Общество

Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства (англ. World Fisheries Day). Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.

Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем у новичков он нередко перерастает во всепоглощающую страсть. Ведь только по-настоящему увлеченные люди ради того, чтобы увидеть или ощутить поклевку рыбы, могут забираться в очень отдаленные и глухие уголки, часами мокнуть под дождем или стынуть на морозе.

К тому же рыболовство — это один из самых древних видов природопользования, упоминания о котором в истории человечества появились задолго до земледелия и скотоводства. А в конце 19 века, когда произошел переход рыболовного флота от парусных к паровым судам, возникло промышленное рыболовство, а затем были освоены богатейшие ресурсы открытых районов Мирового океана. И для кого-то рыболовство стало и является профессией.

В настоящее время водные биоресурсы относятся к числу наиболее популярных во всем мире продовольственных товаров и представляют собой очень важный элемент здорового питания, источник 30% белковых продуктов животного происхождения, потребляемых мировым населением.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в настоящее время объем продукции мирового промышленного рыболовства ежегодно составляет около 90 млн. тонн, из них вылов в морях — примерно 90%, остальное — во внутренних водоемах. Рыболовные промыслы обеспечивают прямую и косвенную занятость до 120 млн. человек во всем мире, являются мощным фактором развития территорий, способствуя решению проблемы занятости и благосостояния населения.

Но также специалисты, экологи и представители ФАО напоминают о важности сохранения рыбных ресурсов планеты и соблюдения норм рыболовства, чтобы не наносить вреда флоре и фауне морей и океанов. Например, важно пресекать незаконный и неограниченный рыболовный промысел, отказаться от методов и орудий лова, приносящих вред экосистемам морей и океанов, и регулярно принимать меры с целью пополнения популяции рыб, пишет calend.ru.

В сам же праздник во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля — прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.