Общество

Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину — ВЦИОМ

79,3% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Большинство (79,3%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,5% респондентов. Кроме того, 76,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,7%, пишет РИА Новости.

Работу правительства России одобряют 51,5% россиян, не одобряют - 18,6%. При этом, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,9% респондентов, 19,5% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали «Единую Россию», 10,8% — ЛДПР, 9,6% — КПРФ, 5,8% — партию «Новые люди», 4,1% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16–22 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.