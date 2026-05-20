Регистрация площадок для участия в Агродиктанте-2026 продлена до 22 мая

Главными региональными площадками второго всероссийского аграрного диктанта, который пройдёт с 26 по 30 мая, станут Центр молодёжи и общественных инициатив в Пскове и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Всего на территории области зарегистрировано 30 площадок, но эта цифра не окончательная – регистрация новых точек приёма диктанта продлена до 22 мая включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В Агродиктанте примут участие ученики агроклассов, студенты профильных колледжей и вузов, сотрудники аграрных предприятий и фермерских хозяйств. Одна из площадок, как и в прошлом году, будет организована в региональном парламенте для депутатов и сотрудников аппарата Собрания.

«Агродиктант – это инструмент, позволяющий через новые знания привлечь внимание к агропромышленной отрасли, сформировать уважение к труду аграриев и сделать важный шаг в сторону укрепления кадрового потенциала и повышения престижа аграрных профессий», – обозначил цели всероссийской акции председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор федерального партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов.

Традиционно участникам будет предложено ответить на 30 вопросов по различным темам АПК – от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности.

Агродиктант проходит в стране во второй раз в рамках проекта «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России. Его главная цель – повышение уровня аграрной грамотности населения и популяризация сельского хозяйства.

Пройти диктант можно как очно на одной из площадок, так и онлайн – на сайте агродиктант.рф. Для участия в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 мая включительно. Записаться на очную площадку можно до 25 мая.

Напомним, масштабная акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлена на поддержку отраслей АПК – это нашло отражение в одном из направлений Народной программы «Единой России».