Общество

«Дневной дозор»: Эффективная коммуникация власти и населения как залог общественного спокойствия

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему эффективности коммуникации власти и общества в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На днях в правительстве Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова прошло совещание, на котором обсуждались вопросы по изменению структуры межрайонных больниц.

Курс на укрупнение медучреждений путем их слияния реализуется в Псковской области не первый год. По замыслу авторов реформы, она должна не просто сэкономить бюджетные деньги, но и повысить качество и доступность медпомощи.

Однако в ряде муниципалитетов Псковской области реформа столкнулась с противодействием общественности, из чего следует, что как минимум не всем гражданам понятны ее цели и задачи. Очередная реформа регионального здравоохранения вызвала вопросы и у депутатов областного Собрания, которые посвятили ей один из парламентских часов. На важность разъяснительной работы обратил внимание и глава региона Михаил Ведерников в ходе прошедшего совещания.

«В прошлом году мы начали реорганизацию межрайонных больниц путем слияния в четыре крупных юридических лица. Этот процесс уже завершен в отношении Островской, Невельской и Псковской межрайонных больниц. Реорганизация Порховской продолжается. Решение об изменении структуры межрайонных больниц было принято публично на основе большого количества объективных предпосылок. Это и формальные показатели результативности учреждений: были достаточно низкие темпы и качество диспансеризации, профилактических осмотров; и системная работа с пациентами: были проблемы административно-управленческого и, самое главное, финансового характера. Есть и другие всем понятные причины, они связаны с вопросами демографии, кадрового дефицита и медицинской сферы. Вместе с тем каждое решение организации вызывает понятную тревогу у жителей соответствующих муниципалитетов на местах, у людей остались стойкие негативные ассоциации с любыми процессами оптимизации, поэтому необходимо буквально каждый шаг объяснять на понятных примерах и цифрах. Рассчитываю, что это поможет корректнее сформулировать цели реорганизации и увереннее выполнять поставленные задачи. Еще раз подчеркну, что очень важно доступным языком объяснять людям все происходящие процессы и особое внимание уделять тому, что люди поднимают в своих обращениях».

Действительно ли именно качественной информационной работы с жителями районов и персоналом медучреждений, которые реформируются, не хватает для того, чтобы реформа проходила «гладко» и не вызывала напряжения в обществе? Или проблема в другом? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Не так давно в эфире ПЛН FM председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, отвечая на вопрос радиослушателя, говорил о целях реорганизации медучреждений. Спикер областного парламента отчасти согласился с тем, что население было плохо проинформировано о целях реформы, но это, по мнению Александра Котова, не основная причина, по которой возникла волна возмущений в отдельных муниципалитетах.

«Больницы никто не закрывает. Всё, что сейчас происходит, это исключительно юридическая процедура, которая приведет к тому, что вместо большого количества юридических лиц, медицинских учреждений, будет одно юридическое лицо: Порховская межрайонная больница, в составе которой будет Дедовичская больница в том же самом виде, в том же самом здании, с тем же количеством врачей, с тем же самым оборудованием. С точки зрения населения, которому нужно оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, не меняется вообще ничего. Смысл заключается в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы, которые выделяют из Фонда обязательного медицинского страхования за пролеченных больных, и делать всё необходимое, чтобы не только не было долгов у этих медицинских учреждений, но чтобы они могли эффективнее оказывать медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий. Те, кто проявляет интерес к этому, легко могли прочитать и понять, что собираются с этим делать. Вероятно, объяснение было неполным. Возможно, стоило задействовать дополнительные инструменты. Но главным образом это заинтересованные лица и, естественно, политические партии, которые считают, что любой негатив им на пользу. Думаю, в краткосрочной ситуации они что-то могут выиграть, но в долгую они такими действиями сто процентов проигрывают. Соответственно, те, кого это касается непосредственно, являются поджигателями, поэтому и происходит общественный резонанс, поскольку люди читают формулировки о закрытии больницы, о ликвидации здравоохранения. Думают, что теперь необходимо будет обращаться не в Дедовичскую больницу, а ездить в Порхов. Не надо в Порхов ездить. В Дедовичах, в той части, где есть возможность получить медицинскую помощь, лечение будет осуществляться по тем же принципам. Проблемы не вижу. Еще раз повторю, это исключительно юридическая процедура».

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих в формате рабочей поездки принимал непосредственное участие в разъяснительных беседах с населением Дедовичского района о процессе реорганизации больниц и по итогам этой встречи сделал вывод о том, что граждане действительно плохо информированы. Также Игорь Дитрих добавил, что ситуация будет исправлена, и разъяснительная работа с населением будут проведена повторно.

«Мы провели множество встреч с жителями. Кроме выводов, также увидели, что мало мы общаемся с населением, мало разъяснительной работы, но я понимаю, что камень с мёртвой точки сдвинулся, и это хорошо. Мы вынесем этот вопрос на парламентский час и ещё раз людям публично объясним, что сделано, что делается, что уже замечено и как исправляется».

Член бюро областного комитета КПРФ, первый секретарь Дедовичского райкома КПРФ Валентина Гей несмотря на всю разъяснительную работу властей по-прежнему убеждена, что очередная реформа здравоохранения неизбежно приведет к исчезновению районных больниц, оттоку медицинских кадров из муниципалитетов и, как следствие, вымиранию районов. По словам Валентины Гей, жители Псковской области «стонут» от этой реформы и в то, что все будет хорошо, как утверждает Игорь Дитрих, не верят. Валентина Гей считает, что власть не слышит жителей Дедовичского муниципального округа, поэтому жалобы на реформу она отвезла в федеральные органы власти, в Москву.

«Люди никому не поверили. Мне кажется, Игорь Дитрих просто дезинформировал губернатора о том, что встречи хорошо прошли. После этих встреч люди говорили, что не доверяют словам Дитриха, не верят в его обещания, что всё будет хорошо. Потому что есть негативные примеры реорганизации по всей области. Мы же не слепы. Хотя он был уверен, что там работает какая-то странная группа, и поэтому весь район в напряжении. Говорят, не стоит им доверять, а стоит доверять Дитриху и Гаращенко (Марина Гаращенко - председатель комитета по здравоохранению Псковской области — ред.). Ну как всё будет хорошо? У нас же есть хорошие примеры оптимизации Дновского района, нашего соседнего. Десять лет назад было сказано. Мы отстояли свою больницу тогда, поэтому мы живём сейчас более-менее. Конечно, у нас есть больницы, но, разумеется, в них нет специалистов по самым узким направлениям. Однако в целом всё в порядке: есть и терапевты, и другие врачи. А в Дно теперь что? Они тогда не смогли отстоять. Им тоже обещали, что всё будет чудесно и хорошо. Тогда мы ездили, мы говорили, что люди стонут от этой реформы по всей Псковской области. И, впрочем-то, нас там понимали. Не знаю, какие ответы будут. Может, такие же, как и здесь. Мы боимся, что больница исчезнет потихонечку. Уйдут кадры отсюда. И так район будет вымирать. Зачем?»

А вот председатель Псковского профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер заявила, что информационная работа с коллективами медицинских учреждений была проведена на достаточно высоком уровне, но, по ее мнению, той информации, которую преподнесли людям, действительно было недостаточно.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«С сотрудниками была проведена качественная информационная работа. Представители комитета здравоохранения, депутаты и мы лично проводили встречи с работниками. Можно сказать, что это была качественная работа, проделанная руководителями. Возможно, существует проблема с информированием населения, и, вероятно, это связано с недостатком достоверных данных, четких разъяснений о том, как будет проходить работа. Возможно, сейчас очень хорошая идея – это выезды председателя комитета Марины Валерьевны (Гаращенко) с представителями комитета здравоохранения, руководителями головных учреждений на встречи с населением для того, чтобы разъяснить народу и получить обратную связь. Я считаю, что, вероятно, люди недостаточно информированы. Одно дело – это информация в интернете, а другое – это личное общение, когда можно задать вопрос и получить ответ, а не читать комментарии, которые люди оставляют после публикации статьи. Это тоже играет свою роль».

По мнению депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения партии «Яблоко», врача, много лет проработавшего на скорой помощи, Артура Гайдука, общественное возмущение возникло не из-за недоинформированности населения и медперсонала, а из-за реформы в целом. Депутат заявил, что больницы после слияния «выродятся».

«Конечно, не из-за этого. Во-первых, их информации в основном никто не верит всё равно. Люди видят, что произошло с теми больницами, которые уже присоединили, и, собственно говоря, они переносят всё на свою собственную районную больницу. Я могу привести в пример Пыталовскую центральную районную больницу: какая она была, когда она была самостоятельной, и во что она превратилась сейчас. Больше никаких примеров не надо приводить. Они и так знают, что никто не будет закрывать больницы, просто они знают, что больница начнет вырождаться после присоединения, поэтому они возмущаются».

По словам первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, реформа здравоохранения вызвана рядом предпосылок и проходит не из безысходности, а в результате комплексной оценки реальной ситуации в сфере здравоохранения в регионе.

«Прежде всего демографические предпосылки — снижение численности населения, этому процессу не одно десятилетие. Мы наблюдаем за динамикой, прогнозируем ситуацию на будущее. Соответственно, понимаем, какая будет наполняемость того или иного учреждения. От этого мы отталкиваемся в реформе. Далее — собственно медицинские предпосылки. Следует признать — мы еще далеки от идеального состояния нашей медицины, есть, к чему стремиться. Но давайте признаем и неоспоримый факт — качество постоянно улучшается. Не потому, что так считают в правительстве — это видно и по реакции населения. Кадровые предпосылки. Все понимают, какая у нас ситуация с кадрами была еще несколько лет назад. Сегодня, благодаря принятым мерам поддержки здравоохранения, нам удается сдержать темпы оттока кадров и в целом стабилизировать ситуацию. Но говорить о победе над кадровым дефицитом слишком рано, эта проблема по-прежнему существует. Финансовые и материально-технические предпосылки. Оценив ситуацию в комплексе, мы ясно понимаем: имеющиеся фонды, увы, часто используются нерационально. Деньги выделяются на пациента, на него и должны расходоваться. Правительство видит и слышит, что говорят о реформе и ситуации в здравоохранении в целом. Понимаем тревогу, четко отделяем реальное беспокойство граждан от попыток политизировать медицинскую тематику. У людей возникали и будут возникать вопросы. Это совершенно нормально, так и должно быть. На все возникающие вопросы мы будем давать компетентные ответы».

Во все времена любое новшество, реформа или реорганизация, затеянные властями, даже с самыми благими намерениями, традиционно вызывает у российского общества скепсис и недоверие. Поэтому неудивительно, что и очередная реорганизация медицинских учреждений вызвала возмущение среди жителей некоторых муниципалитетов. В сегодняшней программе большая часть наших экспертов признает, что причиной возмущений действительно могла стать недостаточная работа по информированию граждан и медработников о целях и задачах реформы. К счастью, в случае с реорганизацией медучреждений понимание важности разъяснительной работы у власти есть — вопрос взял на контроль лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Важно, чтобы и мы, и депутаты - все находились в одном информационном поле, понимали проблемные вопросы, и у нас была согласованная позиция по этим проблемным вопросам. И каждый на своём месте мог доступно разъяснить, какая работа проводится, и самое главное, для чего это делается».

Александра Братчикова