Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований , проводимых 14 сентября 2025 года на территории Псковской и Тверской областей
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
15.80
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
7.90
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
5.10
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
9.45
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2500
|
7.90
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
3000
|
7.10
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
4.90
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
6000
|
4.80
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
12000
|
3.70
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
6.60
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
4.90
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
300
|
51.80
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
400
|
40.20
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
500
|
33
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
800
|
23
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
1000
|
21
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
2000
|
13
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
5000
|
10
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
400
|
27
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
500
|
26
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
1500
|
11
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
4000
|
6.30
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
5.80
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5500
|
5.60
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
5000
|
5.20
(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)
(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).
ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,
факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,
ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.