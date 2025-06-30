Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований , проводимых 14 сентября 2025 года на территории Псковской и Тверской областей

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 15.80 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 7.90 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 5.10 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2000 9.45 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2500 7.90 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 3000 7.10 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 5000 4.90 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 6000 4.80 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 12000 3.70 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 6.60 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 4.90 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 300 51.80 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 400 40.20 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 500 33 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 800 23 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 1000 21 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 2000 13 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 10 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 400 27 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 500 26 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 1500 11 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 4000 6.30 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 5.80 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5500 5.60 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 5000 5.20

(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.