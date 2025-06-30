Общество

Собака и кошка не прошли ветконтроль на границе в Печорском округе

В пункте пропуска Шумилкино в Печорском округе государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль двух домашних животных, следующих в сопровождении владельца из Вологодской области в Таллинн. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выявлены нарушения.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля установили, что у животных отсутствовал полный период ожидания на определение титра антител к вирусу бешенства в течение трёх месяцев с момента взятия крови (14 мая) до фактической даты выезда (12 июня).

Вывоз питомцев с таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате животных.