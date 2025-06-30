Общество

Молодые члены профсоюзов в Пскове путешествовали по станциям и катались на «Драконе»

Молодежный профсоюзный квест «Узнай профсоюз» прошел 28 июня в Пскове. Несмотря на сильный ветер и небольшой дождь на территории спортивной школы «Ника» собралось более 50 человек для участия в мероприятии, посвященном Дню молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фотография: Псковский областной совет профессиональных союзов

Участники регистрировали команды, получали задания и выходили на старт. На выполнение ряда интеллектуальных заданий по станциям квеста командам отводилось примерно 60 минут.

По результатам соревнований на смекалку, скорость и выдумку первое место заняла команда «Изумительные педагоги» профсоюза работников народного образования и науки РФ. Их наградили памятными дипломами и билетами на посещение аквапарка. Второе место за совместной командой профсоюза работников здравоохранения и радиоэлектронной промышленности «Ветераны», они получили в награду сертификаты в спортивный магазин, третье место заняла команда профсоюза работников культуры «Ивановы КНИГИни», в качестве приза им досталась пицца. Приз за самую креативную фотографию получила команда «Плюс-минус» работников социального фонда. Все команды-участники получили сертификаты в клуб виртуальной реальности в Пскове.

После соревнований все желающие смогли прокатиться на лодке «Дракон» в компании команды участников квеста Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».