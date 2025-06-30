На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента

Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента возбуждено в отношении блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ), сообщили в правоохранительных органах.
В понедельник прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять материалы без должной маркировки, отметило ведомство.
«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», - сообщили в правоохранительных органах.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пишет РИА Новости.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.