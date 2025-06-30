Т1 Интеграция: Замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач

Успешный переход российской промышленности на отечественные системы управления возможен только в рамках открытого диалога между производителями, заказчиками и регуляторами. Этот тезис стал центром экспертной дискуссии на презентации программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «СИЛАРОН» от Т1 Интеграция. Мероприятие, посвященное будущему промышленных технологий, прошло при поддержке технологических партнеров — «Группы Астра», «Интелис» и Positive Technologies.
В центре обсуждения на сессии «Технологический суверенитет в промышленности: реальность или далекая перспектива?» оказались самые острые вопросы: реальность достижения технологической независимости в установленные регулятором сроки, критерии доверенности для отечественного ПО и «железа», а также риски, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на новые решения. Участники сошлись во мнении, что простая замена импортных систем не решает фундаментальные задачи — необходимо создавать продукты, конкурентоспособные на мировом уровне и адаптированные к уникальным требованиям российских производств.
«Процесс перехода к преимущественному применению доверенных ПАК, запущенный на государственном уровне, требует от субъектов КИИ в первую очередь честного и качественного аудита своей инфраструктуры для выявления реальных потребностей и рисков. Именно от точного понимания этой номенклатуры в первую очередь и зависит успешность дальнейшей работы. Наша общая задача в возможно короткие сроки обеспечить выявленную потребность российскими доверенными решениями, при этом необходимо также сформировать единые подходы и техническую политику, закрепить терминологию и требования к доверенной продукции, чтобы производители могли создавать решения, которые действительно необходимы рынку и решают задачи технологической независимости», — отметил Даниил Сорокин, директор программ по работе с государственными органами и техническому регулированию НПО «КИС».
«Ни одна российская компания в одиночку не сможет в сжатые сроки воссоздать комплексные решения, в которые западные вендоры инвестировали десятилетия и огромные ресурсы. Поэтому единственный реалистичный путь к технологической независимости лежит через открытость и сотрудничество. Мы должны создать экосистему, в которой решения разных отечественных производителей будут совместимы и смогут бесшовно работать друг с другом. Это позволит заказчикам собирать лучшие в своем классе системы, не становясь заложниками одного вендора», — заявил Антон Арнаутов, генеральный директор АНО «Открытые системы автоматизации».
Помимо дискуссии, гостям мероприятия был представлен демонстрационный образец ПАК «СИЛАРОН», а эксперты компании подробно рассказали о его архитектуре, функциональности и преимуществах. Всего за год комплекс прошел путь от опытного образца, представленного на Петербургском международном газовом форуме, до запуска серийного производства на мощностях Ижевского радиозавода. Решение построено на базе отечественной операционной системы и отвечает ключевым принципам безопасной разработки, что гарантирует отсутствие вредоносных элементов. Поддержка основных промышленных протоколов, включая HART, Modbus RTU/TCP и OPC, позволяет безболезненно встраивать его в существующий ИТ-ландшафт предприятия.