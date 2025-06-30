Общество

Псковича задержали с закладкой и оштрафовали

Житель города Пскова осужден за совершение незаконного приобретения и хранения, без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В суде установлено, что в марте 2025 года мужчина, находясь по месту своего проживания в городе Пскове, посредством сети интернет-соединений заказал наркотическое средство. Далее через интернет-соединение получил данные на мобильный телефон от неустановленного лица с местом нахождения наркотиков на территории города Пскова.

Находясь на указанном участке местности, мужчина нашел сверток из изоленты. После чего был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъято наркотическое средство, N-метилэфедрон массой 0,29 грамма, что образует значительный размер.

Суд с учетом данных личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.